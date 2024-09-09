Региональное минэкономразвития объяснило рост цен на бензин в Рязани



Минэкономразвития Рязанской области пояснило, почему в Рязани подорожал бензин. Ответ они написали под постом в Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Рязанцы спросили, почему на заправке «Газпром» за неделю цена бензина АИ-95 увеличилась на семь рублей. Соответствующие посты также появлялись днем ранее с соцсетях.

Представители минэкономразвития написали, что заправки устанавливают стоимость товаров и услуг самостоятельно. Цена складывается из нескольких факторов: отпускные цены производителя, логистика, валютные колебания и другое.

Рязанцы заметили, что цена выросли за неделю на 10%. Так стоимость АИ-92 составляет 55.95 рублей за литр, а АИ-95 — 63.84 рубля за литр.

Напомним, ранее рязанцы жаловались не отсутствие бензин АИ-95. Региональное минэкономразвития комментировало, что это связано с задержками поставок.