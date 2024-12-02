Регина Тодоренко сыграет «не виноватую» соблазнительницу в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» 

Стало известно, что Регину Тодоренко можно будет увидеть в праздничном музыкальном проекте «Небриллиантовая рука», созданном каналом ТНТ и сервисом «Кинопоиск». Известной телеведущей и блогеру досталась роль Анны Сергеевны, когда-то прославившей актрису Светлану Светличную.

Оригинальная сцена из комедии Гайдая, где красавица-блондинка исполняет перед персонажем Юрия Никулина танец с налетом эротики, считается едва ли первым откровенным эпизодом в истории советского кино. В новогодней картине будут и халатик с перламутровыми пуговицами, и узнаваемые движения, и легендарная фраза «не виноватая я…».

Впрочем, сюжет «Небриллиантовой руки» отличается от фильма Гайдая. Элементы из любимой советской комедии переплетаются со шпионской сагой, а скромный служащий Горбунков становится агентом «007-ёном Семенычем». И даже, в руке мужчины окажутся не драгоценные камни, а товары, попадающие в Россию благодаря контрабанде и серому импорту.

Роль Горбункова в «Небриллиантовой руке» исполняет Тимур Батрутдинов, а его ревнивой супруги – Марина Кравец. Контрабандистов Козодоева и Лёлика играют Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Кроме того, в картине появятся Ольга Картункова, Павел Воля, Никита Кологривый, Алексей Маклаков, Владимир Епифанцев, Михаил Галустян и многие другие знаменитости.

Ранее на ТНТ уже выходили музыкальные телехиты «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё».

Посмотреть новую картину можно будет 31 декабря в эфире канала.

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