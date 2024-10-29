Вторник, 29 октября, 2024
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Редкого белого волка заметили в рязанском лесу

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/oksky_reserve

Волка редкого белого окраса заметили в лесу на территории Окского заповедника в Рязанской области. Об этом сообщает официальная страница заповедника ВКонтакте.

Хищник попал на камеру фотоловушки.

По словам старшего научного сотрудника учреждения Надежды Панковой, волк — не альбинос. Его организм способен вырабатывать пигмент меланин, о чем свидетельствует вполне нормальный черный нос. Но для окраски всей шкуры в типичный для наших мест серый цвет его недостаточно.

Также она сообщила, что типичный для центра России «серый волк» может иметь самый разный окрас — от белой до чёрной. В наших краях преобладают волки с серой и рыжеватой шкурой, но встречаются и светлые, почти белые.

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