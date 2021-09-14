Рецидивист обрил налысо беременную жену и угрожал вспороть ей живот

В Москве ранее судимый 34-летний мужчина насильно обрил голову бывшей супруги и пригрозил убить её неродившегося ребёнка. Всё случившееся происходило на глазах у общих детей, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает источник, подозреваемый проник в дом жертвы под предлогом того, что хочет мирно поговорить. Однако вместо этого он, угрожая экс-супруге, обрил её налысо и украл из квартиры 10 тысяч рублей.

Позже семье пострадавшей начали поступать от мужчины телефонные угрозы: он обещал, что изобьёт её и детей. Чтобы этого не случилось, он требовал заплатить ему 300 тысяч рублей.

После написания заявления в произошедшем начали разбираться сотрудники полиции.