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Вторник, 14 сентября, 2021
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Рецидивист обрил налысо беременную жену и угрожал вспороть ей живот

Александр Ильин
Рецидивист обрил налысо беременную жену и угрожал вспороть ей живот

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В Москве ранее судимый 34-летний мужчина насильно обрил голову бывшей супруги и пригрозил убить её неродившегося ребёнка. Всё случившееся происходило на глазах у общих детей, пишет РЕН ТВ

Как сообщает источник, подозреваемый проник в дом жертвы под предлогом того, что хочет мирно поговорить. Однако вместо этого он, угрожая экс-супруге, обрил её налысо и украл из квартиры 10 тысяч рублей.

Позже семье пострадавшей начали поступать от мужчины телефонные угрозы: он обещал, что изобьёт её и детей. Чтобы этого не случилось, он требовал заплатить ему 300 тысяч рублей. 

После написания заявления в произошедшем начали разбираться сотрудники полиции.

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