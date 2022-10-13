Рецидивиста из Александро-Невского района будут судить за изнасилование

В Александро-Невском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи. Молодого человека обвиняют в изнасиловании (ч.1 ст. 131 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, ночью 6 мая 2022 года обвиняемый залез через балкон в квартиру знакомой и изнасиловал хозяйку. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый содержится в СИЗО.

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