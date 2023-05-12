Рецидивист забил насмерть приревновавшую его сожительницу

В Алтайском крае 45-летнему жителю Родинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено в сельской местности днём 7 мая. Нетрезвый мужчина поссорился с женщиной из-за проявления ревности с её стороны. Сожитель жестоко избил даму руками и ногами, после чего пошёл гулять. Когда вернулся домой, обнаружил 40-летнюю женщину мёртвой.

Обвиняемый имеет несколько судимостей за преступления против личности и собственности, также его привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы.

По решению суда, мужчина помещён в СИЗО.