Среда, 17 января, 2024
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Рецидивист со штопором напал на посетителя магазина в Москве

7info
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Прокуратура Москвы сообщила подробности нападения на посетителя магазина.

Ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин, где увидел двоих незнакомых молодых людей. Он подошел к одному из них, достал штопор, выдавая его за нож, приставил его к животу пострадавшего и потребовал деньги.

20-летний потерпевший смог выйти на улицу, где обвиняемый продолжил преступные действия, однако в какой-то момент юноша смог достать перцовый баллончик и убежать от нападавшего.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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