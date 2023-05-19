Рецидивист напал на женщину на кладбище в Рязанской области

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» раскрыли разбойное нападение на 61-летнюю жительницу села Муравлянка. Злоумышленник пытался скрыться, но ему это не удалось, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 61-летняя жительница села Муравлянка и сообщила, что на местном кладбище на нее напал мужчина. Пенсионерка рассказала полицейским, что отправилась на кладбище помянуть умерших родственников. Там мужчина потребовал у нее деньги. Сельчанка не брала на кладбище денежные средства о чем и сказала злоумышленнику. Но тот, видимо, не поверил и ударил ее деревянным бруском по голове.

Испуганная женщина сказала, что отдала бы деньги, но их нет. Тогда нападавший пригрозил изнасиловать пенсионерку. Женщина решила выманить его с пустынного кладбища в село, а там позвать на помощь.

Пенсионерка заверила, что готова отдать деньги, которые хранятся дома, убеждала злоумышленника пойти к ней, там она его напоит, накормит и выдаст наличные. Злоумышленник поверил и пошел с потерпевшей, но у ближайшего дома услышал голоса людей и убежал.

Оперативники уголовного розыска записали приметы внешности нападавшего. Потерпевшая указывала, что раньше видела его в селе. По этим данным полицейские установили, что к разбойному нападению причастен 47-летний местный житель.

Рецидивист освободился из мест лишения свободы в начале этого года, вернулся в село, но недавно пропал из дома. Полицейские организовали розыск злоумышленника. Он пытался скрыться в окрестностях села, но его нашли и задержали.

По предварительной информации, рецидивист специально ждал на кладбище какую-нибудь одинокую женщину, чтобы напасть на нее и отобрать деньги.