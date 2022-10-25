Вторник, 25 октября, 2022
7info

Рецидивист изнасиловал 16-летнюю девушку, дело передали в суд

На главнуюНовости мира

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия).

Следствием установлено, что 1 июля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что 16-летняя несовершеннолетняя осталась наедине с ним в помещении торгового объекта, совершил изнасилование.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Он признал вину в совершенном преступном деянии.

Следствием проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/