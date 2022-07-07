Рецидивист из Касимовского района получил 10 лет за убийство сожительницы палкой

Суд признал жителя Касимовского района, 1978 года рождения, ранее неоднократно судимого, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Также мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В декабре 2021 года пьяный рецидивист во время ссоры на почве ревности избил палкой сожительницу и общего знакомого. От полученных ран женщина скончалась, мужчина получил средней тяжести вред здоровью.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам, до суда он находился под стражей.

В качестве наказания суд назначил убийце 10 лет колонии строго режима. Вступил ли приговор в силу, Следственный комитет не уточняет.