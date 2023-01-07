Ребёнку из Рязани собирают средства на лекарство за 1,7 миллиона рублей

Семимесячному Луке из Рязани собирают средства на лекарство за 1,7 миллиона рублей. Сюжет о маленьком рязанце выпустил телеканал НТВ.

У Луки редкое генетическое заболевание – синдром Макла-Уэльса. На лечение необходимо 1,75 миллиона рублей. У многодетных родителей Луки таких денег нет. Мама мальчика Елена Арсенова просит неравнодушных откликнуться на их просьбу.

После оформления необходимых по закону документов Луке смогут оплачивать лечение уже за счёт государства. Но пока что нужно успеть остановить болезнь.

Чтобы помочь Луке, нужно отправить SMS на номер 3443 со словом «НТВ» и суммой пожертвования.