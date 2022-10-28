Пятница, 28 октября, 2022
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«Ребенок кричал так, что мужчины не выдерживали»: раскрыты жуткие детали ДТП под Омском

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В четверг, 27 октября, на трассе «Челябинск-Новосибирск» рядом с поселком Москаленки произошла смертельная авария, пишет Om1.ru.

По предварительной версии, водитель «Фиат» не справился с управлением. В итоге легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в бензовоз «Вольво».

Автомобиль буквально размололо колесами многотонного грузовика. На месте погибли владелец иномарки и его пассажир.

«Ребенка должны были доставить в Омск, но он очень тяжелый. Кричал так что сердце у мужиков сжималось», — рассказали очевидцы.

Пострадала женщина, которую доставали из машины по частям, поскольку ей оторвало ногу. Пациентка скончалась спустя несколько часов в больнице.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла семья из села Солнцевка. В живых осталась только полуторагодовалая девочка.

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