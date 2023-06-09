Ребенок искупался в водоеме под Екатеринбургом и покрылся страшной сыпью

В Свердловской области мальчик искупался в водоеме Старопышминска и покрылся страшной сыпью, рассказал один из читателей портала E1.RU.
По его словам, основная зона поражения – спина ребенка.
Врач-дерматолог Юлия Галактионова уточнила, что мальчика могли покусать. Такой недуг называется церкариоз или шистосомный дерматит.
Высыпания появляются в течение получаса после купания, сопровождаются зудом. У человека может подняться температура до 40 градусов. При этом сразу церкарии погибают, проникая в кожу.