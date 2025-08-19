Ребенок 6 лет пострадал в ДТП в Рязани

В Рязани 18 августа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, среди них ребенок. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

Возле дома №1 по улице Интернациональная примерно в 15:45 автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находилась 28-летняя рязанка, по предварительной информации, совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 под управлением 64-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали 6-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» и пассажирка автомобиля ВАЗ-21124 24 лет. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.