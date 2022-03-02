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Среда, 2 марта, 2022

Развитие рака у человека можно определить по запаху тела

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Развитие рака у человека можно определить по запаху тела

7info7

Заподозрить развитие онкологии в организме человека можно по нескольким признакам, одним из которых является неприятный запах тела. Как заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью Пятому каналу, специфических запах при этом заболевании может напоминать запах тухлого мяса.

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Неприятный запах возникает из-за того, что организм борется с нарушением процесса деления клеток. Вместе с этим может появляться температура и увеличиваться потоотделение.

Но, как отмечают специалисты, сам пот не имеет запаха. А бактерии, которые находятся на поверхности кожи и борются с потом, как раз и вызывают запах испортившегося мяса.

При этом неприятный запах вряд ли будет появляться на ранних стадиях заболевания.

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