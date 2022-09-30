Развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» на территории Рязанской области

В преддверии Дня пожилого человека главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Рязанской области Наталья Анатольевна Осычная ответила на несколько вопросов.

На территории Рязанской области медицинская помощь по профилю «гериатрия» начала активно развиваться 5 лет назад. Какие изменения произошли за это время?

На данный момент, развитие гериатрической службы в Рязанской области проходит в системе амбулаторно-поликлинического звена и в стационарных условиях.

У нас продолжает активно работать гериатрический центр. Основными функциями центра являются: оказание качественной медицинской помощи лицам пожилого возраста; первичная гериатрическая комплексная оценка пациента. Проводятся мероприятия по диагностике, лечению, медицинской реабилитации, профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости пациентов. На базе гериатрического центра созданы «кабинет памяти» и «кабинет профилактики падений и переломов».

Гериатрический центр выполняет организационно-методическую поддержку медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия».

— Открыты 27 гериатрических кабинета и развернуты 70 гериатрических коек. Разработана карта прикрепления районов к открытым гериатрическим кабинетам с учетом транспортной доступности и численности населения 60 лет и старше. Разработана карта прикрепления районов к межрайонным лечебным учреждениям, в которых развернуты геронтологические койки, с учетом транспортной доступности и численности населения 70 лет и старше

— По профилю «гериатрия» обучены 44 врача-гериатра и 120 медицинские сестры. Для возмещения возникающей потребности во врачах гериатрах в медицинских организациях в настоящее время проходят обучение 7 врачей на курсе первичной переподготовки по специальности «гериатрия».

— Работа врачей-гериатров ведется в соответствии с клиническими рекомендациями: «Старческая астения», «Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста», «Падения у пациентов пожилого и старческого возраста» и др.

— Созданы «Кабинет памяти» и «Кабинет профилактики падений и переломов».

— Созданы «Школы родственного ухода», где освящаются вопросы обслуживания маломобильных пациентов на дому.

— Создан региональный регистр пациентов со старческой астенией.

— Разработана и функционирует программа межведомственного обмена данными между органами социальной защиты населения и медицинскими организациями.

— Разработана и утверждена региональная программа по профилактике, раннему выявлению, диагностики и лечению когнитивных расстройств у лиц пожилого и старческого возраста.

— Отрабатывается модель оказания паллиативной помощи на территории Рязанской области.

Сколько пожилых пациентов получили гериатрическую помощь в регионе?

С 2018 по 2021 года на прием к врачу гериатру пришли 37 166 человек. За 9 месяцев 2022 года — осмотрено 809 пожилых пациентов. В стационарных условиях за 4 года пролечено 3173 человека. За 9 месяцев 2022 года — 825 пациентов.

Как обычному человеку попасть на прием к врачу гериатру?

Запись на прием к врачу-гериатру осуществляется врачами-терапевтами, врачами узких специальностей, после прохождения пациентом комплексного медицинского осмотра, опроса по шкале «Возраст не помеха». По результатам данного опроса, при подозрении на наличие у пациента старческой астении, осуществляется запись на прием к врачу — гериатру. Врач-гериатр проводит комплексную гериатрическую оценку, заполняет карту, составляет индивидуальный план лечения и наблюдения с рекомендациями для социального работника.

Рязанская область одной из первых вступила в реализацию проекта «Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами». Расскажите о реализации проекта.

В 2018 году Рязанская область вошла в число регионов, на территории которых начал реализовываться пилотный проект «Система долговременного ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на территории Рязанской области». Первоначально проект запущен в 2 районах: Касимовском и Михайловском. В 2019 году присоединились город Рязань и районы: Сапожковский, Скопинский, Шиловский, Спасский. С 2020 года в проекте участвуют все медицинские организации города Рязани и Рязанской области.

Для осмотров населения районов и проживающих в социальных учреждениях сформирована междисциплинарная бригада (гериатр, врач восстановительной терапии, врач по паллиативной помощи, хирург, ЛОР –врач, окулист, врач функциональной диагностики).

Для достижения целевых показателей работы в проекте Минздравом и Минтрудом используются автотранспорт (13 автомобилей), закупленные в 2020 г. Автотранспорт используется для организации выездов социальных работников к маломобильным пациентам проживающих в отдаленных районах области, проведения типизации, медицинских осмотров и проведения медицинского обследования.

В каждом районе области и медицинской организации в г. Рязани утверждены графики выездов мобильных гериатрических бригад, графики проведения диспансеризации на дому. В 2020 году в Рязанской области проведено 39 выездов мобильных гериатрических, комплексными медицинскими осмотрами охвачено 603 человека. За 2021 год проведено 17 выездов. Осмотрено 208 человек. В 2022 году проведено 11 выездов. Осмотрено население Шиловского, Касимовского, Скопинского, Сапожковского, Михайловского, Сасовского районов. Осмотрено 610 человек. Проведено 1446 осмотров.

Для информационного обмена данными между органами социальной защиты населения и медицинскими используется программа СУЗ РО «Парус». В настоящее время проводится модернизация информационной системы, планируется интеграция медицинской информационной системы Ростелеком (ГИС СУЗ РО) и информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области.

При выявлении ухудшения состояния здоровья пожилого человека социальные работники сообщают в медицинскую организацию необходимую информацию для более быстрого оказания медицинской помощи. Медицинские организации организуют осмотр пациента врачом-гериатром или врачом-терапевтом, заполняют файл информационного обмена с указанием подробных рекомендаций по уходу за пациентом. Информация передается в органы социальной защиты в течение нескольких дней.

Также социальные работники передают информацию о пациентах, прошедших «типизацию» и отнесенных к 4-5 группам. Это пациенты маломобильные и требующие осмотров на дому. К таким пациентам организуются выезды мобильных бригад, проводятся осмотры, даются рекомендации. Информация также передается в органы социальной защиты населения.

За 2018–2020 года в рамках межведомственного взаимодействия по запросам из органов социальной защиты населения осмотрено более 2600 человек. Впервые выявленных в медицинских организациях пациентов, нуждающихся в социальной поддержке более 420 человек. За 2021 г. осмотрено в рамках СДУ 623 человека, впервые выявлено в медицинских организациях для социального обслуживания — 75 пациентов. В 2022 году осмотрено в рамках СДУ 1010 человек, впервые выявлено в медицинских организациях для социального обслуживания — 156 пациента.

С 2021 года к работе в рамках Системы долговременного ухода привлекаются частные медицинские организации. В Рязанской области в проекте участвуют ЧУЗ «Больница „РЖД- Медицина“ г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».

Какие нововведения, научные достижения, разработки были сделаны за последнее время в гериатрии?

В 2019 году врачи-гериатры Рязанской области приняли активное участие в эпидемиологическом исследовании распространенности гериатрических синдромов и возраст-ассоциированных заболеваний у пожилых людей в регионах Российской Федерации с разными климатическими, экономическими и демографическими характеристиками — «ЭВКАЛИПТ», проводимым в рамках государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации и организованным ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. В исследовании принимали участие 600 пожилых пациентов. Полученные данные позволяют разрабатывать оптимальные общие и регион-специфические программы оказания медицинской и социальной помощи гражданам пожилого возраста в контексте профилактики развития и прогрессирования старческой астении, контроля возраст-ассоциированных и хронических неинфекционных заболеваний.

Какие перспективы развития оказания медицинской помощи пожилым в Рязанской области?

На данный момент в области открыто достаточно гериатрических кабинетов. Амбулаторно-поликлиническое звено обеспечено гериатрами в полном объеме. В стационарном звене в 2023 году планируется увеличение геронтологических коек на 4. Дополнительно геронтологические койки будут открыты на базе гериатрического центра.