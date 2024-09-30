Разрушительное затмение, проверки на прочность и неожиданные успехи: прогноз от астролога Глобы до 6 октября

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 30 сентября по 6 октября. Он обращает внимание: в этот период людей ожидают проверки на прочность, стрессовые ситуации и неожиданные успехи.

— Предстоящий период действительно сложный, но он способен принести удачу выносливым, смелым и решительным. Те, кто умеют подойти к решению вопросов творчески и не боятся трудностей, непременно найдут свою золотую жилу. Все остальные же просто дрейфуют на волнах событий, — пишет астролог.

Центральное явление недели – солнечное затмение. Произойдёт оно вечером 2 октября.

— Кольцеобразные затмения всегда влияют на нас в самом широком спектре. Стрессовая энергия затрагивает почти все аспекты жизни и общества. Здесь и еще большее обострение военных конфликтов, и катаклизмы с разрушениями. Для человека затменная энергия несёт нестабильность, несобранность и повышенную восприимчивость. Дела, которые не состоялись и пребывали в подвешенном состоянии, с большой вероятностью сорвутся. Не печальтесь о них – скоро придут новые и более интересные проекты. И точно так же не цепляйтесь за партнёров, сменивших курс, ведь и их заменят более надежные люди, — советует Богдан Глоба.

И влияние затмения простирается на всю неделю до выходных. Концентрируются конфликты, рушатся отношения и союзы, накаляются старые обиды. Бурная стихия будет проявлять себя на протяжении всей недели. Особенно проявятся огненная и воздушная стихии.

В общественной сфере общепринятые нормы и правила подвергаются сомнениям. Внутренние проблемы волнуют больше внешних, и сконцентрироваться стоит на них. С толку сбивают финансовые пертурбации, хаос на рынках и пересмотры ранее достигнутых договоренностей.

Для личности время сконцентрироваться на своём доме, близких и том, что дорого сердцу. Когда продвижение вперед затруднено объективными причинами, посвятите время любимому хобби и развейте таланты. Ненужных талантов нет, и всё, что вы делаете сейчас, непременно пригодится в будущем.

В рабочей сфере приготовьтесь управлять людьми в стрессовой ситуации. Не все сотрудники найдут в себе силы работать, но мотивировать их необходимо. Конфликты в коллективе пресекайте в зачатке. Не время для финансовых вложений и кадровых перестановок.

На личном фронте может получиться так, что отношения подошли к концу. Не цепляйтесь за старое и ни в коем случае не принуждайте партнера продолжать, если он решил уйти. Освободитесь и сделайте свободным другого. С уходом затменных энергий придет и свежий поток эмоций.



30 сентября, понедельник: потребует прагматичности и трезвой оценки событий. Холодный расчёт помогает в делах. Успеха достигает тот, кто быстро реагирует на ситуации. Избегайте экстрима.



1 октября, вторник приносит споры и крайнее недовольство партнёрами. Возникнет необходимость принимать непопулярные решения. Не бойтесь взять ответственность, если необходимо. Опасайтесь мошенников.

2 октября, среда: солнечное затмение закручивает события, путает карты и обостряет ситуации. День взрывной по всем параметрам. Будьте осторожны, осмотрительны и спокойны. Нейтральная волна – наше всё.



3 октября, четверг: во многом продолжает тенденции и события среды. Постарайтесь нивелировать возникающие спорные ситуации и отложите решения несрочных вопросов. Опирайтесь на коллектив и вышестоящих.



4 октября, пятница: успех благоволит тем, кто успевает за новшествами. В параллели скандалы и осуждения, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому изучайте нужные направления и проводите мозговые штурмы с единомышленниками.



5 октября, суббота: решительность приносит хорошие плоды. Будьте открыты и внимательны к окружающему миру. Ловите творческую энергию, заводите новые знакомства и купите себе то, о чём давно мечтали.



6 октября, воскресенье: ненужные планы срываются и сменяются более актуальными. Идите в ногу со временем. Интересные идеи приходят неожиданно, но важно вовремя осознать их и не упустить. Удачен для тех, кто верит в собственные силы.