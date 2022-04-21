Разнорабочий получил пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд приговорил 27-летнего разнорабочего к пожизненному тюремного заключению за убийство семьи из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Мужчина совершил преступление 28 февраля 2021 года в посёлке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

Подсудимый, который несколько лет трудился подсобным рабочим в домохозяйстве, напал в гараже на 63-летнего пенсионера: нанёс ему удары ножом и задушил удавкой.

Затем злоумышленник проник в дом, где убил 62-летнюю супругу. После мужчина расправился с их 41-летней дочерью и задушил 6-летнего внука.

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Подсудимый также похитил из дома имущество и деньги на сумму 35 млн рублей, после чего скрылся. Его задержали 1 марта 2021 года.