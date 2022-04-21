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Четверг, 21 апреля, 2022

Разнорабочий получил пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде

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Разнорабочий получил пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде

Александр Ильин

В Нижнем Новгороде суд приговорил 27-летнего разнорабочего к пожизненному тюремного заключению за убийство семьи из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

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Мужчина совершил преступление 28 февраля 2021 года в посёлке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. 

Подсудимый, который несколько лет трудился подсобным рабочим в домохозяйстве, напал в гараже на 63-летнего пенсионера: нанёс ему удары ножом и задушил удавкой. 

Затем злоумышленник проник в дом, где убил 62-летнюю супругу. После мужчина расправился с их 41-летней дочерью и задушил 6-летнего внука. 

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Подсудимый также похитил из дома имущество и деньги на сумму 35 млн рублей, после чего скрылся. Его задержали 1 марта 2021 года. 

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении СК.

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