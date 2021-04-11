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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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Разлив в Рязани сняли с высоты на рассвете

7info7

В интернете появилось аэросъёмка разлива Оки. Его опубликовал паблик ВКонтакте Рязань.

Автор видео сообщает, что заснял разлив на рассвете 10 апреля.

Ока начала выходить из берегов и отрезало полностью дорогу в Коростово и Заокское.

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