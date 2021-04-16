Разлив под Рязанью сняли с высоты

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Корреспонденты РИА «7 новостей» сняли с высоты разлив Оки под Рязанью. Видео сделано вечером 15 апреля у села Шумашь. На записи можно увидеть окружённую со всех сторон водой Рыбацкую деревню.
Корреспонденты РИА «7 новостей» сняли с высоты разлив Оки под Рязанью. Видео сделано вечером 15 апреля у села Шумашь. На записи можно увидеть окружённую со всех сторон водой Рыбацкую деревню.
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