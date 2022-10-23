Воскресенье, 23 октября, 2022
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Разбившийся самолёт принадлежал авиапредприятию, выполнял испытательный полёт

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Возбуждено уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутске, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, борт принадлежал авиапредприятию, лётчики выполняли испытательный полёт без боекомплекта. Оба пилота погибли.

Уголовное дело следователи возбудили по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Су-30 рухнул на двухэтажный жилой дом, местные жители при падении самолёта не пострадали. После этого начался пожар.

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