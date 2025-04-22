Расторгуев, SHAMAN и Вайнберг исполнили песню к фильму «В списках не значился»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представлен клип на песню «Минута молчания» — саундтрек к исторической картине «В списках не значился». Композицию исполнили народный артист России Николай Расторгуев, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и автор текста, сенатор и ветеран группы «Любэ» Александр Вайнберг.

Песня стала музыкальным отражением эмоционального настроя фильма, сообщает пресс-служба НТВ. Клип снят в костёле на территории Кинопарка «Москино», где для съёмок была воссоздана масштабная декорация Брестской крепости площадью 42 тысячи квадратных метров. Видеоряд объединяет кадры из фильма и сцены с участием исполнителей, создавая атмосферу первых дней войны.

Историческая лента «В списках не значился» рассказывает о событиях июня 1941 года. Лейтенант Николай Плужников приезжает в Брест накануне начала войны. Уже утром 22 июня крепость оказывается под артобстрелом, и молодой офицер становится свидетелем начала трагических событий.

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Проект реализован при участии «Газпром-Медиа Холдинга», телеканала НТВ, кинокомпаний ТЕМП, 1-2-3 Production, «ТРОМЕДИА», Московского театра Олега Табакова, при поддержке Фонда кино и правительства Москвы. Участие в съёмках принял онлайн-кинотеатр «Иви».

Режиссёром клипа выступил Анарио Мамедов. По его словам, проект стал возможностью передать зрителям уважение к подвигу защитников Родины. Визуальное решение клипа построено на строгой палитре, дополненной красными элементами, стилизованными под атрибутику военного времени. Это подчёркивает эпоху и усиливает эмоциональное воздействие.

Николай Расторгуев отметил, что фильм и песня посвящены подвигу поколения, победившего в войне. По его словам, важно сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. SHAMAN признался, что сразу откликнулся на предложение принять участие в записи — композиция произвела на него сильное впечатление.

Александр Вайнберг подчеркнул: песня посвящена всем, кто не вернулся с полей сражений. Это напоминание о цене мира и независимости, которую платили предыдущие поколения. По инициативе Владимира Машкова песня стала частью фильма, объединяя художественное и музыкальное осмысление событий 1941 года.

Премьера фильма «В списках не значился» состоится в мае и станет частью мемориальных мероприятий к Дню Победы.