Расследовано дело мигрантов, производивших мефедрон в Захаровском районе

Следственное управление УМВД России по Рязанской области завершило расследование уголовного дела об организации лаборатории по незаконному производству наркотиков.

Операцию по ликвидации нарколаборатории, оборудованной в частном доме в селе Окуньково Захаровского района, провели в мае 2024 года сотрудники УНК УМВД и УФСБ России по Рязанской области при поддержке ГУНК МВД России и спецназа Росгвардии. В ходе операции задержали двоих жителей села, причастных к синтезу мефедрона. В доме и хозяйственных постройках оперативники обнаружили и изъяли более 875 граммов готового наркотика, 21 канистру и две 300-литровые бочки с химическими жидкостями, а также десятки единиц лабораторного оборудования, включая колбы, индукционные плиты, магнитные мешалки, электронасосы, миксер, электронные весы, вакуумные упаковщики и средства защиты органов дыхания.

Следствие установило, что с февраля 2023 года в лаборатории было произведено 3324 грамма мефедрона (в пересчете на сухой остаток).

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Фигуранты заключены под стражу.

Согласно материалам дела, 37-летний мужчина и его 44-летняя супруга, граждане одной из стран ближнего зарубежья, через мессенджер наладили связь с неустановленными лицами, причастными к сбыту наркотиков. Они получали от них инструкции по организации работы лаборатории, обучающие материалы и оплату за выполненные заказы. Для производства мефедрона злоумышленники арендовали частный дом в селе Окуньково и через тайники получили необходимое оборудование и прекурсоры. Готовый наркотик они планировали сбывать оптовыми партиями.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.