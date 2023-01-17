 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея

В Рязанском художественном музее, в зале 2 половины 19 века, посетители могут познакомиться с портретом «Слепой» кисти художника Перова.

А в рубрике «День шедевра» мы предлагаем Вам послушать историю создания этой картины, о которой расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Портрет «Слепой» кисти Василия Перова. Мастер, через конкретную судьбу, представляет обобщённый образ одинокого творческого человека.

Небрежно завязанный бант, длинный волосы, одухотворенное лицо. Художник не использует ярких красок, сознательно обращаясь к строгому и сдержанному колориту.

Когда мы сморим на обиженного, обездоленного судьбой человека, то невольно начинаем сочувствовать и сопереживать ему.