Вторник, 17 января, 2023
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 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея

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В  Рязанском художественном музее, в зале 2 половины 19 века, посетители могут познакомиться с портретом «Слепой» кисти художника Перова.

А в рубрике «День шедевра» мы предлагаем Вам послушать историю создания этой картины, о которой расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Портрет «Слепой» кисти Василия Перова. Мастер, через конкретную судьбу, представляет обобщённый образ одинокого творческого человека.

Небрежно завязанный бант, длинный волосы, одухотворенное лицо.  Художник не использует ярких красок, сознательно обращаясь к строгому и сдержанному колориту.

Когда мы сморим на обиженного, обездоленного судьбой человека, то невольно начинаем сочувствовать и сопереживать ему.

 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея
 Рассказ о портрете  «Слепой»  из коллекции Рязанского художественного музея

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