Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея

В рубрике «день шедевра» рассказываем о картине «Отцелюбие римлянки», кисти французского художника Симона Вуэ, который был придворным живописцем Людовика 13.
Полотно экспонируется в Рязанском художественном музее. Сюжет, в котором рассказывается о старике, несправедливо осуждённом и приговорённом к голодной смерти и его дочери, вскормившей родителя молоком из собственной груди, взят из достопамятных книг Валерия Максима.
Тюремные надзиратели восхитились поступком девушки, дело пересмотрели, и старец был помилован.
Симон Вуэ – удивительный художник и яркий колорист. На картине точно представлена фактура ткани, складки одежды.
Обращаясь к античной тематике, художник трактует назидательный сюжет об отцелюбии римлянки в духе традиций эмоциональной культуры барокко.
В Рязанский художественный музей картина поступила из дворянских имений.
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