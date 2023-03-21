Вторник, 21 марта, 2023
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Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея

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 В рубрике «день шедевра» рассказываем  о картине «Отцелюбие римлянки»,  кисти французского художника Симона Вуэ, который был придворным живописцем Людовика 13.

Полотно экспонируется в Рязанском художественном музее. Сюжет, в котором рассказывается о старике, несправедливо осуждённом и приговорённом к голодной смерти и его дочери, вскормившей родителя молоком из собственной груди, взят из достопамятных книг  Валерия Максима.

Тюремные надзиратели восхитились поступком девушки, дело пересмотрели, и старец был помилован.

Симон Вуэ – удивительный художник и яркий колорист. На картине точно представлена фактура ткани, складки одежды.

Обращаясь к античной тематике, художник трактует назидательный сюжет об отцелюбии римлянки в духе традиций эмоциональной культуры барокко.

В Рязанский художественный музей картина поступила из дворянских имений.

Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Отцелюбие римлянки» из экспозиции Рязанского художественного музея

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