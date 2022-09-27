Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея

Мы продолжаем рубрику «День шедевра» и рассказываем сегодня о картине нашего земляка – художника Абрама Архипова.

В первые послеоктябрьские годы 20 века начали развиваться формы искусства, связанные с ленинским планом «монументальной пропаганды».

Станковые произведения на заданную тему – это большая редкость. Поэтому произведение Абрама Архипова «Октябрь в деревне» вызывает особый интерес у посетителей Рязанского художественного музея.

Экспрессия и мощный красочный поток сметает всё на своём пути. Кажется, что небо и земля прямо сейчас поменяются местами.

На фоне этого грозного неба со всполохами зарниц летит неудержимая конница всадников.

Мало известно о том, где, когда и при каких обстоятельствах была написана эта картина. Она экспонировалась в музее вооружённых сил СССР, а потом было принято решение передать её на родину художника.

И теперь эту картину могут увидеть посетители Рязанского художественного музея.