Вторник, 27 сентября, 2022
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Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея

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Мы продолжаем рубрику «День шедевра» и рассказываем сегодня о картине нашего земляка – художника Абрама  Архипова.

В первые послеоктябрьские годы 20 века начали развиваться формы искусства, связанные с ленинским планом «монументальной пропаганды».

Станковые произведения на заданную тему – это большая редкость.  Поэтому произведение Абрама Архипова «Октябрь в деревне» вызывает особый интерес у посетителей Рязанского художественного музея.

 Экспрессия и  мощный красочный поток сметает всё на своём пути. Кажется, что небо и земля прямо сейчас поменяются местами.

На фоне этого грозного неба со всполохами зарниц летит неудержимая конница всадников.

 Мало известно о том, где, когда и при каких обстоятельствах была написана эта картина. Она экспонировалась в музее вооружённых сил СССР, а потом было принято решение передать её на родину художника.

И теперь эту картину могут увидеть посетители Рязанского художественного музея.

Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
Рассказ о картине «Октябрь в деревне», находящейся в экспозиции Рязанского художественного музея
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