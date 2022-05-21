Рассекречены источники сообщений о минировании объектов в Ивановской области

Правоохранительные органы рассказали об источниках массовых анонимных сообщений о минировании объектов в Ивановской области, передает Ивтелерадио.

Выяснилось, что в ряде случаев информация поступала из-за рубежа. В региональном УФСБ пояснили, что они направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.

В некоторых случаях такие ложные сведения распространяют сами жители Ивановской области.

Как сообщается, ранее силовики задержали гражданина 1986 года рождения, который причастен к ложному сообщению об акте терроризма в одном из учебных заведений региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.