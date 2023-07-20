Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума

Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в РФ достиг исторического максимума. Данную статистику опубликовало МВД Российской Федерации.

Сообщается, что раскрываемость убийств и покушений на убийство составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж и ряда других преступлений.

В январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Согласно статистике МВД, количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.

За последние десять лет возросла раскрываемость многих наиболее опасных преступлений, в том числе убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, угонов.



Отмечается, что безопаснее стало и на дорогах. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом снизилось более чем на треть, число погибших – на 47,6%, раненых – на 38,2%.