Раскрыты подробности уголовного дела о крупной взятке, в которой обвиняют Артёма Никитина

Советский районный суд Рязани раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего зампреда регионального правительства Артёма Никитина, который обвиняется во взятке в особо крупном размере. 28 февраля бывшего чиновника заключили под стражу.

Органами предварительного следствия Никитин подозревается в том, что он, будучи в должности зампреда, потребовал от ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя и бенефициара ряда юридических лиц передавать денежное вознаграждение за способствование в заключении и выполнении договоров подряда. Речь идёт о культурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые проводились на территории региона. Таким образом, с 2021 по 2024 год он получил взятку на общую сумму 17,3 млн руб. Это квалифицируется как крупный размер.

— Учитывая возможность назначения наказания в виде реального лишения свободы на срок до 15 лет, начальный этап сбора доказательств, в целях пресечения действий обвиняемого, направленных на воспрепятствование следствию, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 26.04.2025 включительно, — заявили в суде.

Судебное заседание, на котором избирали меру пресечения для Артёма Никитина, проходило в закрытом формате.

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Напомним, Артёма Никитина задержали 27 февраля. Накануне задержания он сложил свои полномочия по собственному желанию. Среди заместителей председателя правительства региона Никитин был одним из самых молодых.

Ранее стало известно, что показания на Никитина мог дать экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов, который также находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве.