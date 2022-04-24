Раскрыты новые подробности избиения и пыток 15-летней школьницы в Улан-Удэ

Следователи рассказали новые подробности избиения 15-летней школьницы в микрорайоне Кирзавод в Улан-Удэ, пишет КП.

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Ранее сообщалось, что на девочку напали 17-летняя студентка и ее 15-летняя подруга. Злоумышленницы избили жертву палками по голове и телу, соврали с нее одежду, после чего убежали с места случившегося.

Выяснилось, что издевательства продолжались несколько часов. Сначала сообщницы измывались над школьницей на территории промышленной базы. Затем они повели несчастную в заброшенную квартиру.

«Они сняли со школьницы нижнее белье, связали руки, затем стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки», – пояснили следователи.

Вскоре садистки устали мучить девочку и решили отвести обнаженную жертву на остановку и бросить там. Спас ребенка случайный прохожий, который отвез ее домой на такси. Возбуждено уголовное дело. Школьнице предстоит лечение от травм и ожогов.