Раскрыты новые детали загадочного убийства беременной женщины в отеле

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства убийства беременной женщины, найденной с перерезанным горлом в отеле на Большом Сампсониевском проспекте Санкт-Петербурга. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Днём 18 мая рядом с отелем найден выпавший из окна 30-летний мужчина. Пострадавший остался жив, находится в тяжёлом состоянии. В номере на седьмом этаже, который снял мужчина, обнаружили труп женщины с перерезанным горлом. Погибшая была на пятом месяце беременности.

Источник сообщил журналистам, что женщина в прошлом могла оказывать интимные услуги. Её фотографии видели на соответствующих сайтах в Петербурге, Костроме, Воронеже, Ленинградской области.

В 2021 году женщина получила условный срок 2 года. В ноябре 2022 года попала в поле зрения полиции, помогая знакомому заказывать крупные партии наркотиков в интернет-магазинах. На момент смерти она находилась под подпиской о невыезде.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.