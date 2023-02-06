Понедельник, 6 февраля, 2023
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Раскрыты детали убийства 9-летнего мальчика соседом в Подмосковье

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Следователи расследуют убийство 9-летнего мальчика в подмосковной Балашихи, написала КП.

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Ребенок жил в квартире на улице Советской с отцом и его новой женой. В соседней комнате проживал 47-летний мужчина, которого мальчик называл «дядей Игорем».

Мальчик и мужчина легко нашли общий язык, потому что оба любили единоборства и боевые ножи. Сосед то и дело показывал ребенку отдельные боевые приемы. В день трагедии взрослый выпил несколько бутылок пива.

«Гораздо хуже, что мужчина взял в руки настоящий нож. Один мах, другой – и вот уже нож торчит из груди мальчика», – говорится в публикации.

Когда до подозреваемого дошло, что он натворил, он взял мальчишку на руки и в ужасе закричал. Возбуждено уголовное дело.

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