Раскрыты детали страшного ДТП в Новой Москве, где разбились три человека и собака

Иномаркой, съехавшей в кювет и врезавшейся в дерево ранним утром 4 августа в селе Ознобишино в Новой Москве, управлял 37-летний уроженец Азербайджана, пишет МК.

По словам очевидца, водитель Peugeot, в котором находились три человека и собака, ехал со скоростью более 90 километров в час.

«Я опустил взгляд, услышал странный визг колес и сильный хлопок сзади», – отметил собеседник издания.

В итоге иномарка перевернулась и влетела в березу, машину зажало со всех сторон.

Очевидец уточнил, что вытащить людей было нереально без резки металла. Когда была произведена деблокировка, из машины вытащили и тело собаки. Водитель и пассажиры погибли на месте.