Воскресенье, 22 сентября, 2024

Раскрыты детали погрома на могиле Маслякова

Автор: powder

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Неадекватный молодой человек, устроивший погром на могиле покойного телеведущего Александра Маслякова, не сразу набросился на захоронение, пишет МК.

Жуткий инцидент произошел днем в воскресенье на Новодевичьем кладбище. Злоумышленник начал осквернять могилу, когда рядом не оказалось посетителей. Нападавший вырвал крест и отнес его к стене кладбища, также перенес туда несколько фотографий.

«Подозрительную возню увидела одна из посетительниц и вызвала охрану», – говорится в публикации.

Парень пытался уехать с места случившегося на самокате, но был пойман. После задержания вандал вел себя агрессивно и кричал на сотрудников кладбища. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.

Создателя и бессменного ведущего КВН похоронили 11 сентября.

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