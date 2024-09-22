Раскрыты детали погрома на могиле Маслякова

Неадекватный молодой человек, устроивший погром на могиле покойного телеведущего Александра Маслякова, не сразу набросился на захоронение, пишет МК.

Жуткий инцидент произошел днем в воскресенье на Новодевичьем кладбище. Злоумышленник начал осквернять могилу, когда рядом не оказалось посетителей. Нападавший вырвал крест и отнес его к стене кладбища, также перенес туда несколько фотографий.

«Подозрительную возню увидела одна из посетительниц и вызвала охрану», – говорится в публикации.

Парень пытался уехать с места случившегося на самокате, но был пойман. После задержания вандал вел себя агрессивно и кричал на сотрудников кладбища. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.

Создателя и бессменного ведущего КВН похоронили 11 сентября.