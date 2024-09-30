Раскрыто содержание предсмертного послания виновника взрыва в ЖК в Москве

Хозяин квартиры в ЖК «Селигер Сити» в Москве, в которой произошел взрыв, оставил жене предсмертное послание, пишет МК.

По данным издания, 38-летний мужчина отправил ей сообщение о том, что «купил билет в один конец». К тому моменту женщина уже знала о странных действиях супруга. Так, днем ей позвонили соседи по дому в подмосковных Химках и рассказали, что он закупился газовыми баллонами. В прошлом году она подала заявление в суд о расторжении брака.

«Характерно, что мужчина, страдавший серьезным душевным расстройством, и раньше писал прощальные письма», – говорится в публикации.

Кроме того, двумя днями ранее похожее письмо мужчина направил своему врачу-психиатру, которая его консультировала. Специалиста допросят. Также следователи выяснят, был ли шанс предотвратить трагедию.

Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на статью 105 УК («Покушение на убийство»). По одной из версий, москвич умышленно совершил взрыв, чтобы квартира сгорела и не досталась его жене.

В результате взрыва погиб сам мужчина, также выгорело несколько квартир, пострадали четыре человека, в том числе ребенок