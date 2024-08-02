Раскрыта неприятная правда о стратегии США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена не имеет чёткого плана действий в отношении Украины после выделения Киеву 61 миллиарда долларов. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

В публикации говорится, что выделение этой суммы включало условие, согласно которому администрация Байдена должна была предоставить Конгрессу подробную стратегию дальнейшей поддержки со стороны США. Однако до сих пор, несмотря на то что уже наступил август, администрация Байдена не проявила никаких признаков намерения представить такой план Конгрессу.

Издание считает, что отсутствие стратегии говорит о том, что её, возможно, вообще не существует. Также отмечается, что в администрации Байдена сейчас невозможно провести серьёзные и честные внутренние дискуссии по вопросу поддержки Украины, поскольку это может раскрыть ошибочные и пустые предположения, на которых основана большая часть текущей политики США.

Ранее американский правозащитник и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что масштабный обмен заключёнными между Россией и США показывает, что прямые и сдержанные переговоры между странами могли бы помочь в урегулировании украинского конфликта, пишет «Газета.ру».