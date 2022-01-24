Раскрыт секрет подростков, которые зверски убили семью в Омской области

Телеканал РЕН ТВ узнал подробности зверского убийства семейной пары и их малолетней дочери-инвалида в Омской области.

Инцидент произошел 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района. По предварительной версии, кошмарное преступление подстроила 14-летняя дочь погибшей женщины.

По предварительным данным, за ребенком ухаживал 17-летний парень, что не нравилось матери девочки и ее отчиму. Именно это могло стать мотивом для преступления. Дочь специально оставила дверь в дом открытой, чтобы ночью ее возлюбленный проник внутрь с ножом.

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В итоге злоумышленник убил 38-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. Выяснилось, что пара договорилась не убивать детей – 10-летнюю сестру и 6-летнего брата злоумышленницы. Однако младшая сестра убийцы, страдающая ДЦП, начала кричать, как только увидела окровавленные тела родителей. В итоге девочку также убили. Мальчику удалось убежать к соседям.

Сначала девочка утверждала, что расправу над ее семьей учинили «таинственные бандиты», однако вскоре выяснилось, что она врет. Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу.