Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Министерство обороны РФ показала работу расчётов самоходных гаубиц «Мста-С» по уничтожению замаскированных позиции ВСУ.

Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Боевые задачи в составе расчетов выполняли военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе выполнения боевых задач самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто — десятки раз в день. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции. И главное — спасает жизни российских военнослужащих.