Среда, 15 марта, 2023
7info

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

На главнуюНовости мира

Министерство обороны РФ показала работу расчётов самоходных гаубиц «Мста-С» по уничтожению замаскированных позиции ВСУ.

Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Боевые задачи в составе расчетов выполняли военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе выполнения боевых задач самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто — десятки раз в день. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции. И главное — спасает жизни российских военнослужащих.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации