Ранее судимый рязанец устроил в своей квартире наркопритон

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области и ОМВД по Октябрьскому району Рязани задержали 36-летнего мужчину. Его подозревают в организации в своей квартире наркопритона.

Как стало известно полицейским, к рязанцу довольно часто приходят подозрительные гости, известные оперативникам как потребители «синтетики». Ранее хозяин квартиры был судим за незаконное проникновение в жилище.

Правоохранители провели по адресу санкционированное судом обследование. В момент визита оперативников в квартире находились хозяин и пятеро его приятелей.

Выяснилось, что притон существовал около месяца. Знакомые подозреваемого приобретали запрещённые вещества и употребляли их в этой квартире, за что делились дозой с хозяином. В ходе обыска оперативники изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.

Гостей привлекут к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.

В отношении хозяина квартиры подразделение дознания ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудило уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов. Ему грозит до 4 лет заключения.