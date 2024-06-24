Ракам — обнуление, Козерогам — новые отношения. Что ждёт каждый знак зодиака в июле 2024-го

Что ждёт каждый знак зодиака в июле 2024 года? Новый летний месяц принесёт миллионам людей новые события, открытия, радости и возможности. А кого-то проверит на прочность, заставит пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять окружение и сферу деятельности.

Подробным гороскопом с советами для каждого знака зодиака с 7info поделилась астролог Анна Кляйн.

Весы. В июле вы будете в центре внимания. Возможны публичные выступления, яркие и творческие проекты, премии и награды. Весы, которые давно хотели сменить работу, могут это сделать после 6 июля. Также представители этого знака могут вступить в брак в этом месяце. Не стоит делать импульсивных поступков, связанных с недвижимостью в 20-х числах июля. Не ругайтесь с родными людьми, лучше проведите больше времени с ними.

После 20 июля вы можете отправиться в путешествие, могут появиться дела с заграницей.

— После 20 июля советую быть аккуратнее на дорогах. 26 июля ожидается полнолуние, и в эти числа важно больше времени проводить со своими братьями/сёстрами, наполняться от них энергией, — советует астролог.

Скорпионы. В этом месяце вас ожидает успех в бизнесе и в работе. Возможны повышения по должности. Самое время заниматься рабочей документацией. До 11 июля можно отправиться в отпуск, возможны свидания за границей либо с иностранцами. Многие будут заниматься вопросами чужого имущества.

Стрельцы. Скорее всего, в этом месяце вы захотите взять кредит или ипотеку. Но также этот месяц будет полон рисков, поэтому важно внимательнее и серьезнее отнестись к этому вопросу. После 11 июля можете отправиться в путешествие, решать вопросы за рубежом. Хорошее время для получения денег от импорта/экспорта/науки.

— 21 июля произойдёт полнолуние в вашем доме денег, поэтому советую в это время больше общаться со своими клиентами, делиться полезной информацией с другими, — говорит Анна Кляйн.

Козероги. В июле у многих Козерогов завяжутся новые отношения, кто-то встретит того самого человека, а кто-то закрепит свои отношения законным браком. Для Козерога июль 2024-го — время отдыха, романтических свиданий и развлечений. Такое легкое состояние продлится до 20 июля, потом придется включаться в работу и упорно заниматься рабочими вопросами. Возможны дела с документами по кредитам, чужому имуществу и долгам. В 20-х числах вы будете очень эмоциональны:

— Советую, контролировать свои эмоции и не впитывать негатив. Делитесь добром, и оно вам обязательно вернется, — заверяет эксперт.

Водолеи. Если вы занимались вопросами недвижиомсти, то до 20 июля вы сможете их решить и расслабиться. Возможны новые знакомства, много общения и отдыха. Захочетсяэ отдыхать, развлекаться, будут силы любовные похождения.

— Советую вам заняться творчеством. Также, многих Водолеев ждет новая работа. Если давно планировали ее сменить, знайте, наступает благоприятное время. В 20-х числах июля для вас могут открыться тайны и секреты. Возможно, вы захотите уединиться. Кстати, вы сможете наполниться ресурсом и отдохнуть именно у воды, — говорит астролог.

Рыбы. Для вас месяц июль станет месяцем документации. Если вы давно планировали сделать справку/визу/документы, то этот месяц прекрасно для этого подходит. Также придется решать важные вопросы на работе, защищать проекты, закрывать отчеты, оформлять документы, выступать. 6 июля произойдет новолуние, которое поможет вам открыть в себе новые качества, даст вам удачу и радость. А кому-то может дать новые любовные знакомства и любовников. В 20-х числах возможны премии, награды, встречи с друзьями и единомышленниками.

Овны. У Овнов в этом месяце может встать вопрос недвижимости. Кстати, это может быть не только покупка, но и сдача/аренда или ремонт недвижимости. В общем, прекрасный месяц для того, что бы заняться этими вопросами. В первой половине месяца вас ждут романтические встречи, творческие задачи, веселые мероприятия. А во второй половине месяца все ваше внимание будет сконцртрировано на работе. Новолуние предоставит вам возможность проявиться себя в новой работе или должности. До 20 июля может быть много передвижений, поездок, коммуникаций с людьми.

Тельцы. В этом месяце вы будете много уделять внимания своему заработку. Много встреч, общения, консультаций. Новолуние принесет вам много новой информации, а также внесет ясность в делах с документами. После 20 июля вы можете задуматься о своем мировоззрении, вере. Кто-то решит переехать, посетить другую страну. Наступает хорошее время, чтобы начать заниматься научными исследованиями, высшим образованием, зарубежными поездками.

Близнецы. Июль 2024-го вам подарит возможности в финансовой сфере. Деньги будут приходить от общения с людьми, обмена информации, обучений. Возможны новые знакомства, в том числе и любовные. В этом месяце вы полны энергии, сил и чувств.

— Действуйте активно, быстро, смело. Хороший месяц для того, что бы закрывать долги, кредиты, тем более, для этого появится возможность, — говорит Анна Кляйн.

Раки. В этом месяце в вашем знаке произойдет новолуние, а, значит, вам придется многое начинать с чистого листа. Энергия обнулится. Это хорошая возможность начать жизнь с чистого листа. Есть риск большой эмоциональности, плохого настроения, могут быть конфликты в отношениях.

— Советую держать эмоции под контролем. Захочется уединения, больше времени проводите на природе, — советует эксперт.

Львы. Многие Львы захотят сменить имидж в этом месяце, что-то поменять в себе и в своей внешности. Также у вас будет много общения и встреч с друзьями, работа в коллективе/группе. После 11 июня многих ждут денежные увеличения, подарки, крупные покупки. Хорошее время для оформления пособий, налогов, инвестиций и прочего.

Девы. Многие Девы в этом месяце смогут повысить свою популярность, начать вести свой блог в интернете. Можете брать рекламу для своих проектов. Также хороший месяц для того, чтобы решать вопросы с бизнесом или предпринимать действия для повышения по работе. До 11 июля можно проводить больше времени с собой, на природе, посещать процедуры для восстановления сил и энергии. Например, массаж, спа, бассейн. После 11 июля можно поменять что-то в своей внешности.