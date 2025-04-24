Радиостанция судного дня вышла в эфир с целым пакетом сообщений

В четверг, 24 апреля, Радиостанция Судного дня вышла в эфир с целым пакетом нерасшифрованных сообщений. Об этом сообщает телеграм-канал УВБ-76 логи.

Первая передача прошла в 13:04 по московскому времени. Последнее — в 17:21. Всего было 9 сообщений.

Согласно открытым источникам, «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц, постоянно передавая короткие, монотонные, гудящие звуки. Среди радиолюбителей она получила прозвище «Жужжалка» за характерный жужжащий сигнал.

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Сообщается, что станция начала вещание в 1975 году. Изначально передатчик находился неподалеку от поселка Поварово в Московской области, однако в сентябре 2010 года его переместили в окрестности деревни Керро Ленинградской области. О назначении этой станции до сих пор нет достоверной информации, так как ее существование официально никогда не подтверждалось.