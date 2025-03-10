Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 10 марта передала два сообщения

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 10 марта передала в эфир сразу два сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом ее активности, пишет «Российская газета».

По данным канала, первое сообщение прозвучало утром в 10:58 мск, второе — днем в 15:50 мск.

Первое сообщение: НЖТИ 43130 ВОДОКЛЕВ 0615 5894, второе: НЖТИ 45994 АККОРДЕОН 7878 9426.

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В марте радиостанция уже несколько раз выходила в эфир с загадочными сообщениями, в том числе 3 и 6 марта. При этом в феврале ее активность значительно возросла — за месяц было передано 46 сообщений.

УВБ-76 известна среди радиолюбителей с конца 1970-х годов. Она ведет круглосуточное вещание, большую часть которого составляет монотонный радиолокационный сигнал, напоминающий «жужжание».

Время от времени в эфире появляются непонятные фразы или последовательности чисел. Среди конспирологов популярна версия о том, что УВБ-76 является так называемой «Радиостанцией Судного дня».