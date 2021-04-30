Работу рязанской полиции в 2020 году обсудили на заседании Облдумы

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29 апреля на заседании Рязанской областной Думы с докладом выступил начальник Управления МВД России по региону Владимир Алай. Руководитель Управления рассказал о проделанной за 2020 год работе, об актуальных задачах, стоящих перед ведомством, а также ответил на вопросы депутатов.

За прошлый год в Рязанской области снизилось число преступных деяний на 2,2%. Например, рязанцы стали реже нарушать порядок в общественных местах и на улицах, сократилось также количество бытовых преступлений.

Важным приоритетом в работе рязанской полиции оставалось обеспечение безопасности дорожного движения и контроль за соблюдением правил водителями и пешеходами. Заметно снизилась аварийность на рязанских дорогах. Меньше стало не только ДТП. В просишествиях на дорогах стали реже страдать люди.

Кроме того, в докладе прозвучали результаты деятельности по контролю за оборотом наркотиков, выявлению коррупции и другим важным направлениям деятельности правоохранителей. По словам Владимира Алая, прошлый год из-за сложной эпидемиологической обстановки стал сложным для рязанской полиции. Однако с задачами сотрудники ведомства справились. По раскрываемости преступлений Рязанская область заняла в ЦФО третье место. Положительно оценивают работу правоохранителей и сами рязанцы. Доверие к полиции выразили более 44% граждан, 40,8% опрошенных посчитали работу эффективной.

После выступления руководителя Управления МВД России по Рязанской области прозвучали вопросы от депутатов. Андрей Глазунов поинтересовался эффективностью работы, которая проводится в регионе в отношении лиц, отбывших наказание. Так, под административным надзором рязанских полицейских находятся более 600 таких граждан. На них накладываются ограничения, регламентированные законом. Депутат Николай Макариков спросил о мерах, которые применяют полицейские для снижения количества аварий с участием пассажирских автобусов. Владимир Алай отметил: с начала текущего года проведено более 200 рейдов, в ходе которых проверялось техническое состояние транспортных средств.

Отвечая на вопрос председателя комитета регионального парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяны Панфиловой о контроле за телефонным мошенниками, руководитель областного Управления МВД заявил, что в ведомстве создана специальная группа, которая занимается этими правонарушениями. Раскрываемость преступлений с участием телефонных мошенников увеличилась на 70%.

Кроме того, на заседании Рязанской областной Думы обсудили вопросы подростковой преступности и контроля за несанкционированным оборотом алкогольной продукции. В частности было выдвинуто предложение возобновить рейды по нелегальным точкам продажи спиртного.

Доклад Владимира Алая парламентарии приняли к сведению.