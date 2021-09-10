18.1 C
Рязань
Пятница, 10 сентября, 2021

Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя

7info7
Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании в рамках экологической акции высадили саженцы пирамидального тополя. Новые деревья украсили улицу Зубковой рязанского микрорайон Дашково-Песочня.

Всего высажено 100 саженцев. Когда деревья вырастут, они сформируют живописную аллею. По словам гендиректора предприятия Сергея Михайлова,  благоустройство и озеленение играют важную роль в формировании благоприятной городской среды.

Мы рады внести свой вклад в развитие родного города и в повышение комфорта для жителей Рязани, — сказал он.

Пирамидальные тополя выделяют кислород ночью и днём благодаря круглосуточному фотосинтезу. Срок жизни тополя – около 300 лет.

В 2021 году это уже пятая акция нефтезавода по высаживанию деревьев. Ранее работники предприятия заложили дубовую рощу в Турлатове, высадили липы, рябины и красный дуб в парках, на бульварах и улицах Рязани. В рамках акции «Сад памяти» предприятие передало саженцы в пять школ.

Нефтяники также принимали активное участие в уборке города и присоединились к городским субботникам.  Весной предприятие планирует и дальше высаживать деревья на городских улицах.

Кроме реализации инициатив по благоустройству и озеленению города, работники РНПК занимаются экологическим просвещением юных рязанцев. Предприятие оказывает поддержку Окскому заповеднику в части сохранения краснокнижных животных и растений. Предприятие регулярно организовывает для детей экскурсии и походы, в которых они изучают особенности флоры и фауны родного края.

  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании в рамках экологической акции высадили саженцы пирамидального тополя. Новые деревья украсили улицу Зубковой рязанского микрорайон Дашково-Песочня.

Всего высажено 100 саженцев. Когда деревья вырастут, они сформируют живописную аллею. По словам гендиректора предприятия Сергея Михайлова,  благоустройство и озеленение играют важную роль в формировании благоприятной городской среды.

Мы рады внести свой вклад в развитие родного города и в повышение комфорта для жителей Рязани, — сказал он.

Пирамидальные тополя выделяют кислород ночью и днём благодаря круглосуточному фотосинтезу. Срок жизни тополя – около 300 лет.

В 2021 году это уже пятая акция нефтезавода по высаживанию деревьев. Ранее работники предприятия заложили дубовую рощу в Турлатове, высадили липы, рябины и красный дуб в парках, на бульварах и улицах Рязани. В рамках акции «Сад памяти» предприятие передало саженцы в пять школ.

Нефтяники также принимали активное участие в уборке города и присоединились к городским субботникам.  Весной предприятие планирует и дальше высаживать деревья на городских улицах.

Кроме реализации инициатив по благоустройству и озеленению города, работники РНПК занимаются экологическим просвещением юных рязанцев. Предприятие оказывает поддержку Окскому заповеднику в части сохранения краснокнижных животных и растений. Предприятие регулярно организовывает для детей экскурсии и походы, в которых они изучают особенности флоры и фауны родного края.

  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
  • Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]