Работники Рязанской НПК высадили на улице Зубковой пирамидальные тополя

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании в рамках экологической акции высадили саженцы пирамидального тополя. Новые деревья украсили улицу Зубковой рязанского микрорайон Дашково-Песочня.

Всего высажено 100 саженцев. Когда деревья вырастут, они сформируют живописную аллею. По словам гендиректора предприятия Сергея Михайлова, благоустройство и озеленение играют важную роль в формировании благоприятной городской среды.

Мы рады внести свой вклад в развитие родного города и в повышение комфорта для жителей Рязани, — сказал он.

Пирамидальные тополя выделяют кислород ночью и днём благодаря круглосуточному фотосинтезу. Срок жизни тополя – около 300 лет.

В 2021 году это уже пятая акция нефтезавода по высаживанию деревьев. Ранее работники предприятия заложили дубовую рощу в Турлатове, высадили липы, рябины и красный дуб в парках, на бульварах и улицах Рязани. В рамках акции «Сад памяти» предприятие передало саженцы в пять школ.

Нефтяники также принимали активное участие в уборке города и присоединились к городским субботникам. Весной предприятие планирует и дальше высаживать деревья на городских улицах.

Кроме реализации инициатив по благоустройству и озеленению города, работники РНПК занимаются экологическим просвещением юных рязанцев. Предприятие оказывает поддержку Окскому заповеднику в части сохранения краснокнижных животных и растений. Предприятие регулярно организовывает для детей экскурсии и походы, в которых они изучают особенности флоры и фауны родного края.