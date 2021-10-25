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Понедельник, 25 октября, 2021
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Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города

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Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», поддержали осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города и провели работы на улице Весенней.

В наведении чистоты ежедневно принимали участие 25 сотрудников, задействовалась заводская спецтехника: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, погрузчик и самосвал.

С улицы протяженностью в среднем 2 км вывозилось порядка 10-15 тонн мусора в день. Работники РНПК очистили пешеходную дорогу и бордюры от грязи, собрали опавшую листву и бытовой мусор.

«Наше предприятие реализует собственные экологические мероприятия, а также активно участвует в городских и всероссийских акциях, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Только весной в ходе всероссийского субботника „Зеленая Весна“ заводской десант потрудился на благо жителей деревни Турлатово, провел субботники и мероприятия по озеленению территорий Железнодорожного, Московского, Советского и Октябрьского районов города. В сентябре мы начали формировать зеленый пояс в Дашково-Песочне».

География экологических субботников предприятия расширяется. В октябре в рамках реализации экологических инициатив по подготовке города к зиме Рязанская НПК также проведет работы на территории Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера, заводской и прилегающей к предприятию территории.

  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
  • Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города

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