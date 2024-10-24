Четверг, 24 октября, 2024
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Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме

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Алексей Самохин

С 21 октября сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») начали работы по подготовке города к зиме в рамках общегородского осеннего месячника.

Ежедневно на уборку улицы Весенняя выходит до 25 человек, задействуется до 5 единиц спецтехники завода: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал. Во время уборки нефтяники подметают пешеходную и проезжую части, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор. Ежедневно на свалку вывозится до 20 тонн мусора. Работы продлятся до конца недели.

Забота о городе и окружающей среде — один из приоритетов РНПК. Завод активно участвует в экологических акциях города, а также инициирует и реализует собственные экологические проекты.

В рамках охраны окружающей среды завод осуществляет комплекс мер по минимизации вредного воздействия на природу. Среди этих мероприятий — проекты по реконструкции и модернизации производства, участие в городских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников и помощь Окскому заповеднику. В 2024 году сотрудники РНПК неоднократно участвовали в уборке городских улиц, покосе травы, посадке новых и обрезке старых деревьев, а также предоставляли спецтехнику по запросу.

Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
Работники РНПК помогают в подготовке города Рязани к зиме
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