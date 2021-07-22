Работникам рыбновского НИИ коневодства выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Рыбновского района выявила нарушения в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Проверяющие выяснили, что некоторые работники получили зарплату в неполном объёме.
Госинспекция труда оштрафовала руководителя НИИ на 10 тысяч рублей.
Также в адрес директора прокурором района внесено представление, с требованием устранения выявленных нарушений. Зарплату работникам выплатили виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.