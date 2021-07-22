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Четверг, 22 июля, 2021
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Работникам рыбновского НИИ коневодства выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

7info
Работникам рыбновского НИИ коневодства выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
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Прокуратура Рыбновского района выявила нарушения в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверяющие выяснили, что некоторые работники получили зарплату в неполном объёме.

— По факту выявленных нарушений в отношении директора указанного учреждения прокурором района возбуждено административное производство по ч. 6 статьи 5.27 КоАП РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.

Госинспекция труда оштрафовала руководителя НИИ на 10 тысяч рублей.

Также в адрес директора прокурором района внесено представление, с требованием устранения выявленных нарушений. Зарплату работникам выплатили виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

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