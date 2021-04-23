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Пятница, 23 апреля, 2021
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Работника рязанской фабрики задержали за развращение малолетних

7info
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В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о развращении несовершеннолетних, фигурантом которого является бывший работник рязанской мебельной фабрики. Об этом сообщает Е1.

20-летнего Умеда (имя изменено) задержали за рассылку фото и видео для взрослых несовершеннолетним девочкам. Молодой парень жил в Рязани и работал на мебельной фабрике. Недостаток общения с прекрасным полом он компенсировал, отсылая незнакомым пользовательницам соцсети ВКонтакте фото и видео фривольного содержания. Мама одной из школьниц обратилась в Следственный комитет, после чего Умеда арестовали.

Сейчас подозреваемый находится в Екатеринбурге, активно сотрудничает со следствием. По статье 135 УК РФ виновному грозит до трёх лет лишения свободы. 

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