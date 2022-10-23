Работница клининговой службы получила 9 лет за попытку убить пожилых супругов

В Иркутске суд вынес обвинительный приговор 42-летний работнице клининговой службы. Женщина обвинялась в попытке убить двух человек (ч.3 ст. 30, п «а» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧП случилось в квартире пожилой пары, поссорившейся с женщиной. В ходе конфликта обвиняемая нанесла владельцам квартиры 1946 г. р. и 1940 г. р. множественные удары ножом в жизненно-важные части тела.

Пенсионеры сумели отбиться, вовремя получили медицинскую помощь и остались живы.

Суд признал уборщицу виновной, приговорив к 9 годам колонии общего режима.

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