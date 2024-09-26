Четверг, 26 сентября, 2024

Работать в православный праздник — проблема или нет? Объясняет рязанский священник

Автор: Валерия Мединская

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Наши обязанности — это в своём роде крест наш, который мы призваны нести по жизни. Какое-то торжество может быть нам особо дорого, но может получиться так, что отказаться от исполнения своих обязательств в этот день просто невозможно. Большая ли это проблема? Разберёмся в рубрике «Батюшка подскажет».

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) объясняет: житейские труды праздничного дня категорически не запрещены. Праздничный день — это, конечно, день трудов молитвенных, литургической радости. Но и о нашем служении ближним забывать ни в коем случае нельзя. Любовь к Богу и проявляется через любовь к ближнему.

— Печально и тревожно другое — если христианин так устроил свою жизнь, что никогда не хватает времени на молитву и поход в храм. Но бывают исключительные моменты, когда отказаться от служения ближним просто нельзя, — говорит священник.

Вместе с тем отец Лука вспоминает историю из своей жизни, когда непростое послушание дало ему возможность испытать особое ощущение от наступающего праздника.

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